Избитый Кокориным и Мамаевым водитель подал в суд на футболистов



Водитель Виталий Соловчук, которого избили полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, нападающий "Спартака" Александр Кокорин, а также их друзья, подал в суд на футболистов, сообщает РБК.

По сведениям источника, Соловчук хочет получить от игроков компенсацию - 42 тысячи рублей за лечение и 1 миллион рублей в качестве морального ущерба.

"Будем готовить возражение на иск. Конечно, мы не согласны с этим. Никто ничего не объяснял. Подали иск, больше нам ничего не известно", – сказала Татьяна Стукалова, адвокат Кокорина.

Напомним, что инцидент произошел осенью 2018 года. Тогда Кокорин и Мамаев выступали за "Зенит" и "Краснодар" соответственно. Сначала компания избила Соловчука, а затем отправилась в кафе, где устроила еще одну драку, в которой пострадали чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий, были осуждены и провели в СИЗО и тюрьме около года.

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