Избитый Кокориным и Мамаевым водитель подал в суд на футболистов
Водитель Виталий Соловчук, которого избили полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, нападающий "Спартака" Александр Кокорин, а также их друзья, подал в суд на футболистов, сообщает РБК.
По сведениям источника, Соловчук хочет получить от игроков компенсацию - 42 тысячи рублей за лечение и 1 миллион рублей в качестве морального ущерба.
"Будем готовить возражение на иск. Конечно, мы не согласны с этим. Никто ничего не объяснял. Подали иск, больше нам ничего не известно", – сказала Татьяна Стукалова, адвокат Кокорина.
Напомним, что инцидент произошел осенью 2018 года. Тогда Кокорин и Мамаев выступали за "Зенит" и "Краснодар" соответственно. Сначала компания избила Соловчука, а затем отправилась в кафе, где устроила еще одну драку, в которой пострадали чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий, были осуждены и провели в СИЗО и тюрьме около года.
Не пропустите: Тедеско похвалил Кокорина после матча с "Ротором". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Спартак" попал в топ-3 в мире среди самых популярных клубов в Tik-Tok
-
Хавбек "Астаны" Маевский перейдет в клуб РПЛ
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о будущем Месси
-
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель подал в суд на футболистов
-
"Реал" сообщил Зидану, при каком условии он будет уволен
-
Стали известны пары в полуфиналах Лиги наций
-
Криштиану Роналду побил рекорд Месси
-
Реми Кабелла высказался о целях "Краснодара" в Лиге Европы
-
"Барселона" не заплатит игрокам за январь
-
Федор Смолов перенес операцию и восстанавливается после травмы
-
"Локомотив" теряет Зе Луиша: предстоит операция
-
"Барселона" ведет переговоры о новом контракте с Дембеле
-
Семин высказался о возможной реформе в РПЛ
-
Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"
-
1
Леандро Паредес: "Ждем Месси в ПСЖ с распростертыми объятиями"
-
Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков
-
Головин полностью восстановился после травмы
-
"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками
-
1
ПСЖ определил второго кандидата на замену Тухелю
-
Йович вылечился от коронавируса