Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования

Виталий Соловчук, водитель, пострадавший осенью 2018 года в ходе драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пытается в судебном порядке получить компенсацию за избиение.

Изначально мужчина требовал возместить 42 тысячи рублей, потраченные им на лечение. Теперь же сумма увеличилась до 120 тысяч.

Соловчук представил в суде обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику.

Следующее заседание назначено на 9 февраля. Рассмотрением дела занимается Савеловский суд Москвы.

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