Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования
Виталий Соловчук, водитель, пострадавший осенью 2018 года в ходе драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пытается в судебном порядке получить компенсацию за избиение.
Изначально мужчина требовал возместить 42 тысячи рублей, потраченные им на лечение. Теперь же сумма увеличилась до 120 тысяч.
Соловчук представил в суде обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику.
Следующее заседание назначено на 9 февраля. Рассмотрением дела занимается Савеловский суд Москвы.
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