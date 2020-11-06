Избитый Широковым арбитр отказался от рассмотрения дела в особом порядке

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Избитый Широковым арбитр отказался от рассмотрения дела в особом порядке

Бывший капитан сборной России Роман Широков признал свою вину в избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова во время матча любительских команд.

Экс-футболист сделал это, рассчитывая на рассмотрение его дела в суде в особом порядке, что гарантировало бы ему более мягкое наказание.

Однако согласие на такой формат должны дать все участники процесса, а сторона потерпевшего выступила против.

"Дело в особом порядке - это рассмотрение, когда свидетелей практически не слушают. Как говорится, в одно касание. Но это не предмет для обсуждения, потому что мы против. Вопрос закрывается. Основным условием рассмотрения дела в особом порядке является согласие потерпевших. А мы возражаем, поэтому вопрос даже не подлежит обсуждению. Всё будет проведено в обычном порядке с допросом свидетелей, исследованием доказательств", - сказал адвокат избитого судьи Александр Островский.

Напомним, что Широкову грозит два года лишения свобода. Это максимальное наказание по статье, по которой он обвиняется.

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