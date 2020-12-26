Избитый Широковым арбитр возмущён решением суда

Футбольный арбитр Никита Данченков, которого в августе во время матча любительских команд избил Роман Широков, пожаловался на несправедливость приговора в отношении экс-полузащитника.

"Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьёзного наказания. К сожалению, в нашей стране правосудие - такая штука, что удивляться нечего, поэтому тут ничего не поделаешь. К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение.

К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, что-то не по твоей воле, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать... И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лицо людям, всё просто.

По поводу адвоката со стороны Широкова... Это отдельный кадр, который меня обвиняет в моём неправильном судействе, хотя сам ничего не понимает и это простая субъективщина. Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы", - сказал Данченков на видео, опубликованном в сторис инстаграма.

Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей, который получит пострадавший в виде компенсации.

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