Избитый Широковым судья: "Будем добиваться переквалификации дела на более тяжелое"

Судья Никита Данченков, которого избил экс-игрок сборной России Роман Широков, рассказал, что намерен добиться переквалификации уголовного дела на экс-футболиста.

Напомним, на Широкова завели дело по статье 115 УК РП: умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Данченко считает, что футболист совершил покушение на убийство, поэтому дело необходимо переквалифицировать.

"Я твердо решил еще в тот момент, что такое нельзя оставлять просто так. Решительность как была на самом высоком уровне, так и осталась. Сомнения? Быть того не может.

По мнению моих адвокатов, Александра Островского и Артура Рамазанова, Широков совершил покушение на убийство. Будем добиваться переквалификации этого дела на более тяжелое", - сказал Данченков.

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