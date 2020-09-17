Избитый Широковым судья: "Будем добиваться переквалификации дела на более тяжелое"

Теги зенит санкт-петербургроман широков

Избитый Широковым судья: "Будем добиваться переквалификации дела на более тяжелое"

Судья Никита Данченков, которого избил экс-игрок сборной России Роман Широков, рассказал, что намерен добиться переквалификации уголовного дела на экс-футболиста.

Напомним, на Широкова завели дело по статье 115 УК РП: умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Данченко считает, что футболист совершил покушение на убийство, поэтому дело необходимо переквалифицировать.

"Я твердо решил еще в тот момент, что такое нельзя оставлять просто так. Решительность как была на самом высоком уровне, так и осталась. Сомнения? Быть того не может.

По мнению моих адвокатов, Александра Островского и Артура Рамазанова, Широков совершил покушение на убийство. Будем добиваться переквалификации этого дела на более тяжелое", - сказал Данченков.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" оценил результаты клуба в нынешнем сезоне| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов