Избитый Широковым судья подал заявление в полицию

Судья Никита Данченков, на которого напал экс-игрок сборной России Роман Широков, обратился в полицию. Об этом сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

Напомним, вчера, 10 августа, стало известно, что спортсмен избил арбитра во время любительского матча. Сегодня, 11 августа, Широков извинился за то, что сделал.

"Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса.

Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане.

Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой инстаграм, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придет судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы", - передает слова Французова ТАСС.

Ранее "Матч ТВ" отстранил Широкова от работы на канале.

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