Избитый в Грозном судья Головко дал первый комментарий о произошедшем

Футбольный арбитр Богдан Головко, которого избили после матча молодёжного первенства России между "Ахматом" и "Спартаком", сделал заявление о скандальном инциденте.

"Знаю точно, что нападавший не имел отношения к "Ахмату", так как на нём не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба", - приводит слова Головко "Грозный-информ".

Напомним, что РПЛ выступила с осуждением произошедшего и пообещала совместно с РФС провести тщательное разбирательство и наказать виновных.

По данным телеграм-канала Baza, в избиении судьи участвовал Сайд-Хусейн Алханов - сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.

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