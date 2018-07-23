Издание FourFourTwo назвало десятку лучших вратарей мира

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Издание FourFourTwo назвало десятку лучших вратарей мираАвторитетное издание FourFourTwo назвало десятку лучших вратарей мира. Вот как выглядит этот рейтинг:

10. Самир Ханданович ("Интер", Словения)
9. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)
8. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)
7. Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия)
6. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ, Италия)
5. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)
4. Марк-Анлре тер Штеген ("Барселона", Германия) 
3. Тибо Куртуа ("Челси", Бельгия)
2. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания)
1. Ян Облак ("Атлетико", Словения)

Напомним,  читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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