Авторитетное издание FourFourTwo назвало десятку лучших вратарей мира. Вот как выглядит этот рейтинг:

10. Самир Ханданович ("Интер", Словения)

9. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)

8. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)

7. Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия)

6. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ, Италия)

5. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)

4. Марк-Анлре тер Штеген ("Барселона", Германия)

3. Тибо Куртуа ("Челси", Бельгия)

2. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания)

1. Ян Облак ("Атлетико", Словения)

Напомним, читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru