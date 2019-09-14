Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура РПЛ

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбасердар азмун

Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура РПЛ

Издание FourFourTwo прокомментировало ситуацию с Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.

В матче 9-го тура "Зенит" - "Арсенал" (3:1) арбитр встречи Павел Кукуян попросил нападающего петербуржцев Азмуна покинуть поле. Иранец сделал вид, что не услышал, однако его партнер Дзюба поднял его, сделал с ним несколько шагов и подтолкнул за пределы поля.

"Если бы только Сарри был такой футболист, как Дзюба, когда был инцидент с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне", - написало издание в твиттере.

"Зенит" с 20 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ.

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