Издание FourFourTwo отреагировало на эпизод в матче 9-го тура РПЛ
Издание FourFourTwo прокомментировало ситуацию с Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой.
В матче 9-го тура "Зенит" - "Арсенал" (3:1) арбитр встречи Павел Кукуян попросил нападающего петербуржцев Азмуна покинуть поле. Иранец сделал вид, что не услышал, однако его партнер Дзюба поднял его, сделал с ним несколько шагов и подтолкнул за пределы поля.
"Если бы только Сарри был такой футболист, как Дзюба, когда был инцидент с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне", - написало издание в твиттере.
"Зенит" с 20 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ.
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