"Изер" – "Монако" - 2:5, "Тулуза" - "Ницца" - 1:0 (обзоры)

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"Изер" – "Монако" - 2:5, "Тулуза" - "Ницца" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Изер" – "Монако" - 2:5 

"Тулуза" - "Ницца" - 1:0

Не пропустите: "Монако" проходит в 1/16 финала Кубка Франции и другие результаты. | http://soccernews.ru

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