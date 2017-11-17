Измайлов: "Больше половины целей, которые ставил в детстве, не достиг"



Известный российский полузащитник Марат Измайлов рассказал о своей карьере.

"Больше половины целей, которые ставил в детстве, не достиг. Но если рассуждать с другой стороны, удалось очень многое. Практически всю карьеру выступал на самом высоком уровне, в командах, которые боролись за первые места, еврокубки. И почти каждый год были титулы или медали. В целом очень доволен тем, через что прошел – как в футбольном плане, так и в жизненном", – приводят слова Измайлова российские СМИ.

35-летний Измайлов в данный момент является свободным агентом, а ранее играл за "Локомотив", "Спортинг", "Порту", "Габалу", "Краснодар" и "Арарат". Двукратный чемпион России, чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии.

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