Измайлов назвал самую интересную команду в РФПЛ

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Измайлов назвал самую интересную команду в РФПЛ

Известный российский футболист Марат Измайлов рассказал, какую команду РФПЛ он считает самой интересной.

"Нельзя "Спартак" списывать со счетов. Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба" - сказал Измайлов.

Напомним, что по итогам 16 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 25 очков.

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