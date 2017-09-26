Измайлов покинул "Арарат"

Полузащитник московского "Арарата" Марат Измайлов покинул клуб.

"Арарат" и полузащитник Марат Измайлов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. "Арарат" благодарит Марата за вклад в становление команды и желает успехов в дальнейшем" - сказано в заявлении клуба, опубликованном в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что 35-летний Измайлов выступал за "Арарат" с лета этого года, сыграл 4 матча и забил 2 гола.

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