Измайлов: "Спартак" приложит все усилия, чтобы Джикия смог сыграть на Чемпионате Мира"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал травму защитника Георгия Джикии.

"Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков. Я очень сильно расстроен. Георгий - душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту", - приводят слова Измайлова российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя примерно на полгода.

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