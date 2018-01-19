Измайлов: "Спартак" приложит все усилия, чтобы Джикия смог сыграть на Чемпионате Мира"

Теги спартак москвагеоргий джикия

Измайлов: "Спартак" приложит все усилия, чтобы Джикия смог сыграть на Чемпионате Мира"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал травму защитника Георгия Джикии

"Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков. Я очень сильно расстроен. Георгий - душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту", - приводят слова Измайлова российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя примерно на полгода.

Не пропустите: Дзюба: "Джикия, вернись еще сильнее и круче самого себя!". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов