Измайлов: "Спартак" точно будет усиливаться"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов подтвердил, что в зимнее межсезонье клуб будет подписывать новых игроков.

"Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички. Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно. Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать" - сказал Измайлов.

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