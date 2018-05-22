Измайлов сравнил Семина с Фергюсоном и Венгером

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Измайлов сравнил Семина с Фергюсоном и Венгером
Бывший полузащитник "Локомотива" Марат Измайлов высказал свое мнение о главном тренере "железнодорожников" Юрии Семине.

"Семин – настоящий человек футбола, который всю жизнь посвятил игре. Его можно ставить в один ряд с Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером по преданности и любви к этому замечательному виду спорта.

"Локомотив" сыграл огромную роль в моем становлении как личности и футболиста. Всегда буду благодарен клубу за это", – приводят слова Измайлова российские СМИ.

Напомним, что в этом сезоне Семин привел "Локомотив" к чемпионскому титулу спустя 14 лет.

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