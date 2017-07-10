Измайлов впервые потренировался с "Араратом"

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Измайлов впервые потренировался с "Араратом"Полузащитник Марат Измайлов потренировался с партнерами по "Арарату".

Это первое занятие известного футболиста со своими новыми одноклубниками. 

Напомним, что контракт с 34-летним футболистом был подписан на один год.

В следующем сезоне "Арарат" впервые выступит во втором дивизионе. 

Читайте: Измайлов: "Арарат" сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде" | http://soccernews.ru

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