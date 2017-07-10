Измайлов впервые потренировался с "Араратом"

Полузащитник Марат Измайлов потренировался с партнерами по "Арарату".

Это первое занятие известного футболиста со своими новыми одноклубниками.

Напомним, что контракт с 34-летним футболистом был подписан на один год.

В следующем сезоне "Арарат" впервые выступит во втором дивизионе.

Марат Измайлов присоединился к "Арарату"https://t.co/XKGvWjnCKy — FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 10 июля 2017 г.

Читайте: Измайлов: "Арарат" сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде" | http://soccernews.ru