Изменено место проведения матча "Ахмат" - "СКА-Хабаровск"

Матч 24-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "СКА-Хабаровск" пройдет не на "Ахмат-Арене", а на резервном стадионе.

Как сообщает РФПЛ, встреча первенства пройдет на стадионе имени Султана Билимханова, который вмещает 10 тысяч зрителей.

Причины переноса не сообщаются.

Игра пройдет 31 марта, начало встречи - 14.00 по московскому времени.

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