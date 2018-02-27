Изменено время начала матча РФПЛ "Ростов" - "Зенит"

"Ростов" в своем официальном Твиттере проинформировал болельщиков об изменении времени проведения матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита".

Ранее сообщалось, что встреча начнется в 19.00, но теперь время изменено на 14.00.

Напомним, что игра состоится 11 марта.

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