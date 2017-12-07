Изо льда да в пламень: выступления ЦСКА и "Спартака" в Лиге Чемпионов

Ну вот и подошла к концу увлекательная и очень интересная групповая стадия Лиги Чемпионов сезона 2017/2018. Редакция SoccerNews подведет итоги выступлению двух российских команд ЦСКА и "Спартака" в лучшем европейскому турнире.

ЦСКА

Первое, что хочется сделать в отношении ЦСКА после завершения групповой стадии, так это только похвалить. В той ситуации, в которой клуб уже пребывает последние два с половиной года занять третье место в группе с девятью очками в активе – это больше, чем хорошо, да это просто отлично!

В последние годы армейцы, в отличие от "Зенита", который частенько составлял компанию москвичам в Лиге Чемпионов, попадали в очень непростые квартеты, а в сезоне 2014/2015 и вовсе выпала группа "смерти" с "Баварией", "Манчестер Сити" и "Ромой". На этот раз "коням" с жеребьевкой не то, чтобы повезло, но и не то, чтобы не очень – в общем сойдет. С самого начала был известен очевидный фаворит в лице "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" и "Базель" также котировались немного выше, так как ЦСКА в последние годы просто перестал прокачивать мускулы и в целом уже приучил своих болельщиков к тому, что большего ждать не стоит.

Что швейцарцы, что португальцы – соперники отнюдь непростые, с богатым международным опытом, но на данный момент к разряду топ не относятся. В рамках первого тура армейцы поехали в Лиссабон, где их вполне бы удовлетворила и ничья, но российский клуб выиграл, причем заслуженно и на характере. Радости не было предела, так как тогда еще неизвестно было, что "Бенфика" в текущей еврокампании станет поставщиком очков для всех соперников без исключения.

Затем последовало домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед", которое в принципе предсказывалось и не сильно расстроило, ведь все понимали, что, скорее всего, судьба второго места будет решаться в спаренном противостоянии с "Базелем". К сожалению, на игру в Москве лучше настроились швейцарцы, забив ворота Акинфеева два безответных мяча. Через две недели подопечные Гончаренко отправились на "Санкт-Якоб Парк" с четким пониманием того, что только победа позволит команде остаться в борьбе.

И они это сделали. Еще одна блестящая виктория белорусского наставника. Проигрывая по ходу встречи 1:0, ЦСКА перевернул все с ног на голову и снова одержал волевую победу на выезде. Победа в предпоследнем туре над "Бенфикой" дома уже напрашивалась, но вот не повезло с тем, что "Юнайтед" уже к тому времени обеспечил себе место в плей-офф, поэтому позволил выцарапать три очка "Базелю". После чего стало понятно, что выше третьей позиции московскому клубу прыгнуть вряд ли не удастся.

Тем не менее, чувство удовлетворенности по окончании группового этапа у ЦСКА и их болельщиков осталось. Во-первых, девять набранных очков в Лиге Чемпионов – это второй результат в истории (больше было только в сезоне 2009/2010 - 10 баллов). Во-вторых, армейцы впервые за последние шесть лет все же выступят в весенней стадии еврокубков.

"Спартак"

"Изо льда да во пламень" – точнее и не скажешь о выступлении "Спартака" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. В целом, если учитывать тот факт, что "красно-белые" давненько не играли в сильнейшем турнире Европы, то итог выступления довольно-таки неплох. Конечно, если бы в заключительном матче с "Ливерпулем" российский чемпион пропустил хотя бы не семь, а три, то можно было бы поставить команде даже четверку за эту еврокубковую осень.

На жеребьевке "Спартаку" больше повезло, нежели ЦСКА. Потому как по новой практике действующий чемпион попадает в первую корзину, тем самым спасаясь от нескольких большущих грандов из топ-лиг. С "Севильей", которая вытягивалась из второй корзины также повезло, потому как могли попасться, например, такие команды, как "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". В общем, соперник был достаточно проходной, тем более, учитывая все проблемы, настигшие андалузцев в начале этого сезона.

С третьей корзиной повезло меньше, оттуда вытянули "Ливерпуль", который в этом сезоне собрался бороться на всех фронтах. Ну а словенский "Марибор", как последняя команда воспринимался просто как подарок судьбы, примерно на сборная Саудовской Аравии на Чемпионате Мира-2018, в компании таких именитых коллективов, как "Селтик", "Спортинг" или "Фейеноорд".

Но, как обычно, вышло так, что российский клуб два раза потерял драгоценные очки в матче с явным аутсайдером и теперь вынужден довольствуется лишь выходом в Лигу Европы. В первом туре "спартаковцы" увезли лишь один балл из Словении, при этом нельзя сказать, что "Марибор" не заслужил ничью. Более того, "фиолетовые" были к победе ближе, чем гости. Но печалиться ребята Массимо Карреры не стали, потому как уже в следующих двух турах "красно-белые" выдали два совершенно фантастических домашних матча, которые, безусловно, золотыми буквами будут вписаны в историю самого титулованного футбольного клуба России.

Сначала каким-то невероятным образом, обескровленным многочисленными травмами "Спартак" выстоял в драматическом поединке с "Ливерпулем", заработав одно очко. А уже через две недели превзошел все ожидания, беспощадно разбив "Севилью" со счетом 5:1. В отчетном матче с андалузцами на победу уже мало кто надеялся, ведь все понимали, что этот самый разгром на "Открытие Арене" – скорее исключение из правил, а не закономерность, ничью сочли бы за удачный исход. Второй раз подряд выстрелить было не суждено – проигрыш на "Рамон Санчес Писхуан" со счетом 2:1.

То, что произошло в оставшихся двух турах вспоминать не хочется, ибо это больше сравнимо с ситуацией, когда человек переплыл реку в самом широком месте, а утонул на самой мели, где и грудному ребенку по колено. Я, конечно, о домашнем матче с "Марибором". "Красно-белые" упустили три очка уже в компенсированное время, а спустя два часа узнали, что им здорово подгадила "Севилья", совершив фантастический камбэк с "Ливерпулем", тем самым разозлив тех не на шутку. В итоге, "Спартаку" для того, чтобы залезть в плей-офф в заключительном туре нужно было брать три очка у мерсисайдцев на "Энфилде", который подходил к встрече мотивированным, как никогда ранее в сезоне. Что произошло – мы помним хорошо.

Таким образом, "Спартак" для себя провел один из самых резонансных, противоречивых, но в то же время запоминающихся сезонов в Лиге Чемпионов. Там, где не ждали – удивили, а там, где нужно – обо*ались не получилось.

Богдан Архипенко

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