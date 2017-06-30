Изображение Верратти пропало с рекламных плакатов ПСЖ

Новые рекламные плакаты ПСЖ, посвященные предсезонному туру по США, обошлись без изображения хавбека Марко Веррати.

В частности, на банерах изображены Тиагу Силва, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани, Адриен Рабьо, Лукас Моура и Маркиньюс, а вот итальянского футболиста в этом списке не оказалось.

По мнению французской прессы, игрок может пропустить тур из-за переговоров с "Барселоной".

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