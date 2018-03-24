Израиль - Румыния - 1:2, Того - Кот-д'Ивуар - 2:2, Косово - Мадагаскар - 1:0 (обзоры)

Теги израильрумыниятогокот-д’ивуаркосовомадагаскар

Израиль - Румыния - 1:2, Того - Кот-д'Ивуар - 2:2, Косово - Мадагаскар - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.

Израиль - Румыния - 1:2 

Того - Кот-д'Ивуар - 2:2

Косово - Мадагаскар - 1:0

Не пропустите: Румыния одержала волевую победу над Израилем и другие результаты товарищеских матчей. | http://soccernews.ru

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