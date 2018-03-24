Израиль - Румыния - 1:2, Того - Кот-д'Ивуар - 2:2, Косово - Мадагаскар - 1:0 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.
Израиль - Румыния - 1:2
Того - Кот-д'Ивуар - 2:2
Косово - Мадагаскар - 1:0
Не пропустите: Румыния одержала волевую победу над Израилем и другие результаты товарищеских матчей. | http://soccernews.ru
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