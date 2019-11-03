Израильская бригада арбитров обслужит матч "Зенит" - "Лейпциг"

На матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом, передает пресс-служба УЕФА.



Ассистентами главного судьи будут Рой Хассан и Идан Яркони, резервным арбитром - Эйтан Шмулевич. Отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут Жоау Пиньейру и Рой Рейншрейбер.

Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 5 ноября на "Газпром Арене". Начало - в 20:55 (мск).



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