Израильская бригада арбитров обслужит матч "Зенит" - "Лейпциг"
На матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом, передает пресс-служба УЕФА.
Ассистентами главного судьи будут Рой Хассан и Идан Яркони, резервным арбитром - Эйтан Шмулевич. Отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут Жоау Пиньейру и Рой Рейншрейбер.
Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 5 ноября на "Газпром Арене". Начало - в 20:55 (мск).
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