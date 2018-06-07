Израильская компания хочет отсудить большую сумму у сборной Аргентины



Компания КОМТЕК из Израиля намеревается подать в суд на Аргентинскую федерацию футбола, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, израильтяне надеются отсудить у аргентинцев пять миллионов долларов из-за несостоявшегося матча Израиль - Аргентина. Компания вложила в организацию этой встречи более 2 миллионов долларов и теперь хочет возместить свои убытки, а также получить компенсацию в качестве морального ущерба.

Напомним, что Аргентина отказалась проводить матч в Палестине из-за угроз в адрес своих игроков.

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