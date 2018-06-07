Израильская компания хочет отсудить большую сумму у сборной Аргентины

Теги аргентинаизраиль

Израильская компания хочет отсудить большую сумму у сборной Аргентины
Компания КОМТЕК из Израиля намеревается подать в суд на Аргентинскую федерацию футбола, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, израильтяне надеются отсудить у аргентинцев пять миллионов долларов из-за несостоявшегося матча Израиль - Аргентина. Компания вложила в организацию этой встречи более 2 миллионов долларов и теперь хочет возместить свои убытки, а также получить компенсацию в качестве морального ущерба.

Напомним, что Аргентина отказалась проводить матч в Палестине из-за угроз в адрес своих игроков.

Не пропустите: Сборная Аргентины в полном составе пообедала в ресторане Месси.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов