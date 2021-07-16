Израильский клуб отменил товарищеский матч с "Барселоной": названа причина
Товарищеская встреча между "Бейтаром" и "Барселоной" не состоится, сообщает The Times of Israel.
Израильский клуб отменил игру, запланированную на 4 августа, из-за отказа "сине-гранатовых" ехать в Иерусалим.
Кроме того, возникали опасения касательно безопасности из-за того, что "Барсу" активно поддерживают палестинцы.
Кстати, сегодня "Бейтар" проведёт товарищеский матч с командой из РПЛ - "Ростовом".
Не пропустите: "Барселона" презентовала новую выездную форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Рубин" расторг контракт с грузинским легионером
-
"Гути - идиот, Фигу - сукин сын": новые сливы аудиозаписей Переса
-
Названы самые подорожавшие игроки по итогам Евро-2020
-
Голкипер "Уфы" Чернов официально перешёл в датский клуб
-
1
Израильский клуб отменил товарищеский матч с "Барселоной": названа причина
-
Н’Жи: "После публикации секс-видео полгода не общался с мамой"
-
Кержаков: "Аршавин даже сейчас был бы игроком основы в РПЛ"
-
В "Барселоне" приняли радикальное решение по Коутиньо
-
"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра"
-
"Арсенал" представил новую домашнюю форму
-
Н'Жи рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак" и ЦСКА
-
Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара
-
Президент "Барселоны" следит за Фелишем
-
"Ювентус" надолго потерял Артура
-
Игнашевич назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020
-
"Аякс" продлил контракт с Тадичем
-
"Краснодар" представил форму на следующий сезон
-
Жиру прилетел в Италию
-
Восемь судей исключили из списка РПЛ за последний год
-
Промес попрощался с Роббеном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14