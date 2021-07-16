Израильский клуб отменил товарищеский матч с "Барселоной": названа причина

1 Теги барселонабейтар иерусалим

Израильский клуб отменил товарищеский матч с "Барселоной": названа причина

Товарищеская встреча между "Бейтаром" и "Барселоной" не состоится, сообщает The Times of Israel.

Израильский клуб отменил игру, запланированную на 4 августа, из-за отказа "сине-гранатовых" ехать в Иерусалим.

Кроме того, возникали опасения касательно безопасности из-за того, что "Барсу" активно поддерживают палестинцы.

Кстати, сегодня "Бейтар" проведёт товарищеский матч с командой из РПЛ - "Ростовом".

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Ай,Барца антысемицхая ... лео - хлафни сенофоб ... ))))

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