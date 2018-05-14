Израильский клуб сменил название в честь Трампа

Руководство "Бейтара" из Иерусалима сменило название клуба в честь президента США Дональда Трампа.

В клубе заявили, что президент США признал Иерусалим столицей Израиля и именно по этой причине здесь решили увековечить его имя.

"Дональд Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу. "Бейтар", один из самых известных символов города, благодарит президента США за его поддержку. Руководство клуба решило добавить к названию команды имя американского президента, который принял историческое решение. Отныне клуб будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим", - говорится в сообщении "Бейтара" в одной из соцсетей. | soccernews.ru