Израильский клуб сменил название в честь Трампа
Руководство "Бейтара" из Иерусалима сменило название клуба в честь президента США Дональда Трампа.
В клубе заявили, что президент США признал Иерусалим столицей Израиля и именно по этой причине здесь решили увековечить его имя.
"Дональд Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу. "Бейтар", один из самых известных символов города, благодарит президента США за его поддержку. Руководство клуба решило добавить к названию команды имя американского президента, который принял историческое решение. Отныне клуб будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим", - говорится в сообщении "Бейтара" в одной из соцсетей. | soccernews.ru
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