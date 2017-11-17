Израильский миллиардер купил 15% акций "Атлетико"

Израильский миллиардер Идан Офер купил 15 процентов акций "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки составила 50 миллионов евро. Руководство "матрасников" направит эти средства на развитие клуба.

Также отмечается, что Офер стал миноритарным акционером "Атлетико" и не будет иметь права влиять на спортивную составляющую команды.

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