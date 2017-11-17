Израильский миллиардер купил 15% акций "Атлетико"

Теги атлетико мадрид

Израильский миллиардер купил 15% акций "Атлетико"

Израильский миллиардер Идан Офер купил 15 процентов акций "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки составила 50 миллионов евро. Руководство "матрасников" направит эти средства на развитие клуба.

Также отмечается, что Офер стал миноритарным акционером "Атлетико" и не будет иметь права влиять на спортивную составляющую команды. 

Не пропустите: Президент "Атлетико" верит, что Гризманн не покинет клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 12 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов