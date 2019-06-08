Израильтянин Захави повторил историческое достижение Рауля
Полузащитник сборной Израиля Эран Захави стал вторым игроком в истории, оформившим хет-трик в двух матчах квалификации Евро подряд.
Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист повторил достижение, установленное в 1999 году легендарным испанским форвардом Раулем.
Захави накануне трижды поразил ворота Латвии в матче отбора к континентальному первенству, а в марте три раза отличился в игре с Австрией.
На клубном уровне хавбек выступает за китайский "Гуанчжоу Фули".
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