Известна стоимость билетов на матч Россия - Аргентина

Стартовали продажи билетов на товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

В кассах можно приобрести билеты, стоимость которых варьируется от 700 до 15 тысяч рублей.

Матч между командами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".

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