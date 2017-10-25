Известна стоимость билетов на матч Россия - Аргентина

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Известна стоимость билетов на матч Россия - АргентинаСтартовали продажи билетов на товарищеский матч между сборными России и Аргентины. 

В кассах можно приобрести билеты, стоимость которых варьируется от 700 до 15 тысяч рублей.

Матч между командами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".

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