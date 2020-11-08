Известная актриса сфотографировалась в обнаженном виде в знак поддержки Дзюбы

Российская актриса Варвара Шмыкова поддержала нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который попал в скандал интимного характера из-за мастурации на камеру.

"Я/Мы Дзюба", — написала актриса на своей странице в Instagram, прикрепив свою фотографию в обнаженном виде.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

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