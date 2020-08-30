Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца

Победительница конкурса "Мисс Бум-Бум-2019" Сьюзи Кортес заявила, что она станет фанаткой нового клуба нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я болею за "Барселону" с самого детства, но я всегда буду боготворить своего кумира Лионеля Месси. Бартомеу и Абидаль уничтожили "Барселону". Из-за них команду покидает лучший футболист в истории. Я решила, что буду болеть за тот клуб, за который будет играть Месси. Он оказался прав, когда решил уйти из "Барселоны", - написала Кортес на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. При этом клуб отказывается отпускать футболиста бесплатно. Главным претендентом на игрока является "Манчестер Сити".

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