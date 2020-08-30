Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца
Победительница конкурса "Мисс Бум-Бум-2019" Сьюзи Кортес заявила, что она станет фанаткой нового клуба нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Я болею за "Барселону" с самого детства, но я всегда буду боготворить своего кумира Лионеля Месси. Бартомеу и Абидаль уничтожили "Барселону". Из-за них команду покидает лучший футболист в истории. Я решила, что буду болеть за тот клуб, за который будет играть Месси. Он оказался прав, когда решил уйти из "Барселоны", - написала Кортес на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. При этом клуб отказывается отпускать футболиста бесплатно. Главным претендентом на игрока является "Манчестер Сити".
Не пропустите: В Барселоне нарисовали Месси в образе Че Гевары. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
-
Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
-
"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
-
ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном
-
"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет
Лента новостей
-
Санти Касорла забил красивый гол в дебютном матче за "Аль-Садд".
-
"Марсель" стартовал с победы в Лиге 1
-
2
Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца
-
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Барселону"
-
"Манчестер Сити" вновь отдал Эрреру в аренду в испанский клуб
-
"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
-
Джейдон Санчо по-прежнему надеется на трансфер в "Манчестер Юнайтед"
-
"Милан" и "Айнтрахт" готовы к обмену форвардами
-
Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
-
"Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо
-
"Краснодар" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Сочи" не смог обыграть "Урал" и не догнал "Спартак"
-
Семин раскритиковал "Локомотив" из-за продажи Миранчука
-
2
Бартомеу намерен продать Месси, чтобы поправить финансовые дела "Барселоны"
-
Семак прокомментировал слухи о конфликте Дзюбы и Малкома
-
2
В Барселоне нарисовали Месси в образе Че Гевары
-
2
"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
-
Донни ван де Бек определился с новым клубом
-
2
"Барселона" отказывается продавать Месси
-
"Тамбов" упустил победу над "Рубином"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14