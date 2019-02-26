Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургвладислав радимов

Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

Популярная российская певица Татьяна Буланова подала в суд на тренера "Зенита-2" Владислава Радимова.

Как сегодня стало известно, певица хочет взыскать с Радимова алименты на содержание их общего 11-летнего сына.

Отмечается, что 21 февраля приставы возбудили исполнительное производство по этому делу.

Буланова и Радимов поженились в 2005 году, однако спустя 11 лет пара разошлась.

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