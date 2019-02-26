Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"
Популярная российская певица Татьяна Буланова подала в суд на тренера "Зенита-2" Владислава Радимова.
Как сегодня стало известно, певица хочет взыскать с Радимова алименты на содержание их общего 11-летнего сына.
Отмечается, что 21 февраля приставы возбудили исполнительное производство по этому делу.
Буланова и Радимов поженились в 2005 году, однако спустя 11 лет пара разошлась.
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|28
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|Рубин
|17
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|Ростов
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|Ахмат
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|17
|22
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|17
|20
|13
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|16
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|Уфа
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