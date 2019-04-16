Известная певица посвятила песню "Спартаку": яркое видео



Певица Дана Соколова написала песню в честь 97-летия "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

"Давно нужно было создать эту песню. Это и о клубе, и о стране. Россия она же про что? Про борьбу, про несгибаемость духа, про веру в себя и силу свою. Песня очень народная и родная. В меру борзая, но очень искренняя. Вслушивайтесь в хорошую музыку", - сказала Соколова.

В клипе на песню использовались исторические кадры "Спартака".

Напомним, что "Спартаку" 18 апреля исполнится 97 лет. Празднование состоится 20 апреля.

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