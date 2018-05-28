Известная порноактиса оскорбила Рамоса после финала Лиги Чемпионов

Известная в прошлом порноактиса Миа Халифа оскорбила капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса после финального матча Лиги Чемпионов.

Так, в своем инстаграме девушка оскорбила 32-летнего бека королевского клуба хэштегом: "#ПошелТыРамос". Предположительно, бывшей работнице киноиндустрии для взрослых не понравилась грубая игра защитника "сливочных" против голкипера и вингера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и Мохамеда Салаха.