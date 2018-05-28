Известная порноактиса оскорбила Рамоса после финала Лиги Чемпионов

3 Теги серхио рамосреал мадридливерпульлорис кариусмохамед салах

Известная порноактиса оскорбила Рамоса после финала Лиги ЧемпионовИзвестная в прошлом порноактиса Миа Халифа оскорбила капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса после финального матча Лиги Чемпионов.

Так, в своем инстаграме девушка оскорбила 32-летнего бека королевского клуба хэштегом: "#ПошелТыРамос". Предположительно, бывшей работнице киноиндустрии для взрослых не понравилась грубая игра защитника "сливочных" против голкипера и вингера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и Мохамеда Салаха.

Напомним, ранее Халифа поддержала Кариуса. | soccernews.ru

комментарии
Клоп

ну-ка, колитесь, кто такую знает?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Здесь на сайте, свой экземпляр есть - Зенден

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Слэйд

нафига тут такие новости порноактрис вообще? заняться нечем чем следить за их инстой , мусор да и только

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