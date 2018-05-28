Известная порноактиса оскорбила Рамоса после финала Лиги Чемпионов
Известная в прошлом порноактиса Миа Халифа оскорбила капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса после финального матча Лиги Чемпионов.
Так, в своем инстаграме девушка оскорбила 32-летнего бека королевского клуба хэштегом: "#ПошелТыРамос". Предположительно, бывшей работнице киноиндустрии для взрослых не понравилась грубая игра защитника "сливочных" против голкипера и вингера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и Мохамеда Салаха.
Напомним, ранее Халифа поддержала Кариуса. | soccernews.ru
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