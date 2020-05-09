Известная правозащитница наехала на российскую власть из-за Смолова

Правозащитница, журналистка и блогер Екатерина Гордон написала критический пост в инстаграме по поводу того, что форвард "Сельты" Фёдор Смолов смог вернуться в Россию и улететь обратно в Испанию во время карантина.

"Это вообще как?! До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда... Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут - сидят по углам, прячутся... А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели?" - написала Гордон.

Напомним, что в России из-за пандемии коронавируса закрыты государственные границы, то есть для Смолова сделали исключение из правил.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист прилетал в Москву на день рождения своей девушки Марии Юмашевой, которая является внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина.

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