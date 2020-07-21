Известная телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, станцевала с Ибрагимовичем

Итальянская журналистка и телеведущая Дилетта Леотта станцевала со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

"Златан одобрил", — написала Леотта на своей странице в Instagram.

В прошлом году болельщики неаполитанского "Наполи" просили девушку показать грудь, но она ответила отказом.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 августа 2020 года.

Не пропустите: Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды. | http://soccernews.ru