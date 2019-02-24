Известная телеведущая потроллила Роналду за его жест после матча с "Атлетико"

Известная испанская телеведущая Кристина Педроче ответила Криштиану Роналду за его жест после поражения от "Атлетико" (0:2) в Лиге Чемпионов.

Напомним, что форвард "Ювентуса" после матча показал болельщикам "матрасников" пять пальцев на руке. Это означало, что он пять раз выигрывал ЛЧ, а "Атлетико" ни разу.

Телеведущая в ответ с помощью ног показала девятнадцать пальцев в прямом эфире своей передачи.

Как позже объяснила Педроче, 19 - это число миллионов, которые Роналду выплатил в качестве штрафа в испанскую казну за неуплату налогов.

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