Известная телеведущая потроллила Роналду за его жест после матча с "Атлетико"
Известная испанская телеведущая Кристина Педроче ответила Криштиану Роналду за его жест после поражения от "Атлетико" (0:2) в Лиге Чемпионов.
Напомним, что форвард "Ювентуса" после матча показал болельщикам "матрасников" пять пальцев на руке. Это означало, что он пять раз выигрывал ЛЧ, а "Атлетико" ни разу.
Телеведущая в ответ с помощью ног показала девятнадцать пальцев в прямом эфире своей передачи.
Как позже объяснила Педроче, 19 - это число миллионов, которые Роналду выплатил в качестве штрафа в испанскую казну за неуплату налогов.
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