Известно, что сказал Фергюсон после выхода из комы

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вышел из комы и сразу спросил: "Как сыграл "Донкастер"?".

По информации источника, этот вопрос он задал сыну Даррену, который возглавляет "Донкастер".

В заключительном матче сезона команда проиграла "Уигану" (0:1).

Напомним, что именитый наставник был доставлен в больницу 5 мая.

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