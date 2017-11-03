Известного перуанского форварда поймали на допинге

Нападающий "Фламенго" и сборной Перу Хосе Паоло Герреро будет дисквалифицирован, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 33-летний футболист сдал положительную допинг-пробу после матча квалификации ЧМ-2018 против Аргентины, который состоялся 6 октября.

По некоторым данным, в крови Герреро найдены следы кокаина. Форвард не сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах за выход в финальную часть ЧМ-2018.

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