Известного перуанского форварда поймали на допинге
Нападающий "Фламенго" и сборной Перу Хосе Паоло Герреро будет дисквалифицирован, сообщает ESPN.
По сведениям издания, 33-летний футболист сдал положительную допинг-пробу после матча квалификации ЧМ-2018 против Аргентины, который состоялся 6 октября.
По некоторым данным, в крови Герреро найдены следы кокаина. Форвард не сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах за выход в финальную часть ЧМ-2018.
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