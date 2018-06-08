Известной певице запретили концерты в российских городах из-за ЧМ-2018

Теги чемпионат мира

Известной певице запретили концерты в российских городах из-за ЧМ-2018
Певица Земфира заявила, что она вынуждена отменить концерты в Нижнем Новгороде и Калининграде из-за Чемпионата Мира-2018.

"Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период проведения чемпионата мира по футболу", - написала Земфира на своей странице в Instagram.

Напомним, что в этих городах пройдут матчи ЧМ-2018. Концерт певицы в Калининграде был запланирован на 29 июня, а в Нижнем Новгороде – на 5 июля.

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