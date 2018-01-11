Известны соперники ЦСКА по первому испанскому сбору

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Известны соперники ЦСКА по первому испанскому сборуОпределились соперники ЦСКА по товарищеским матчам на первом испанском сборе.

Как сообщили в клубе, 21 января московский клуб проведет матч с норвежской "Волеренгой", а уже на следующий день запланирована встреча с датским "Хорсенсом".

Обе игры пройдут в Кампоаморе. 

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