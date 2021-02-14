Известны сроки возвращения Головина в состав "Монако"

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Известны сроки возвращения Головина в состав "Монако"Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропускает сегодняшний домашний матч против "Лорьяна" из-за дискомфорта в бедре. Однако, повреждение оказалось несерьезным.

По информации "Чемпионата", хавбек будет готов помочь своему клубу уже в следующем туре. "Монегаски" сыграют против ПСЖ. 

Агент Головина Олег Артемов дал комментарий по поводу повреждения: "Мне вчера позвонили и сказали, что у него небольшое повреждение. Тренер решил не рисковать и дать отдохнуть. Ничего серьезного, все будет нормально. Надеюсь, "Монако" и без него сегодня справится".

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