Известны условия нового контракта Перишича

Теги иван перишичинтер милан

Известны условия нового контракта ПеришичаРуководство "Интера" огласило условия нового контракта вингера Ивана Перишича.

В него будет включен пункт о сумме отступных в размере 70 миллионов евро.

Таким образом миланский клуб хочет обезопасить себя от посягательств на игрока со стороны других клубов.

По условиям нового соглашения Перишич будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год.

Читайте: Перишич готов продлить контракт с "Интером" | http://soccernews.ru

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