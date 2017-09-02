Известны условия нового контракта Перишича

Руководство "Интера" огласило условия нового контракта вингера Ивана Перишича.

В него будет включен пункт о сумме отступных в размере 70 миллионов евро.

Таким образом миланский клуб хочет обезопасить себя от посягательств на игрока со стороны других клубов.

По условиям нового соглашения Перишич будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год.

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