Известные футболисты призывают возобновить поиски самолёта с Салой

Теги нанткардифф ситиэмилиано салагонсало игуаинсерхио агуэрониколас отаменди

Известные футболисты призывают возобновить поиски самолёта с Салой

Известные футболисты призывают возобновить поиски самолёта с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой.

Соответствующие заявления в твиттере опубликовали соотечественники пропавшего без вести форварда Николас Отаменди, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин, а также бывший клуб игрока "Нант".

Кроме того, в соцсетях пользователи запустили хэштеги #prayforsala (молимся за Салу) и #NoDejenDeBuscar (не прекращайте поиски).

Напомним, что в понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Нападающий летел на частном двухместном самолёте.

 В районе Нормандских островов воздушное судно пропало с радаров авиадиспетчеров. Его искали несколько дней, но спасательная операция не принесла результата.

Не пропустите: Они живы: семья Салы ярко отреагировала на прекращение поисков пропавшего самолета. | http://soccernews.ru

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