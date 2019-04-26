Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"

Несколько известных российских спортивных руководителей высказались о возможности работы в "Спартаке".

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что он не пошла бы работать в стан "красно-белых".

"Я бы не пошла работать в "Спартак", исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлеченность главного акционера в деятельность клуба", - сказала Смородская.

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев не стал комментировать возможность работы в московском клубе.

"Без комментариев. Выходил ли "Спартак" на меня? Даже если клуб и выходил на меня, то такая информация не должна появляться в открытом пространстве", - сообщил Васильев.

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что он не согласился бы пойти в "Спартак" при наличии предложения.

"Если бы мне предложили возглавить "Спартак", я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция "Спартака" не для меня", - заявил Геркус.

Напомним, что вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

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