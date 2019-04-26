Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"

Теги спартак москваилья геркус

Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке"

Несколько известных российских спортивных руководителей высказались о возможности работы в "Спартаке".

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что он не пошла бы работать в стан "красно-белых".

"Я бы не пошла работать в "Спартак", исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлеченность главного акционера в деятельность клуба", - сказала Смородская.

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев не стал комментировать возможность работы в московском клубе.

"Без комментариев. Выходил ли "Спартак" на меня? Даже если клуб и выходил на меня, то такая информация не должна появляться в открытом пространстве", - сообщил Васильев.

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что он не согласился бы пойти в "Спартак" при наличии предложения.

"Если бы мне предложили возглавить "Спартак", я бы не согласился. Это исключено. У меня такой бэкграунд, что опция "Спартака" не для меня", - заявил Геркус.

Напомним, что вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

Не пропустите: Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне

Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов