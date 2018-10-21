Известный адвокат предложил жестко наказать Кокорина и Мамаева



Известный адвокат Михаил Барщевский считает, что нападающий"Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев должны быть серьезно наказаны за свои преступления.

"Как вы думаете, что больше повлияет на этих молодцев? 2-3 года в колонии или 100 миллионов штрафа? По-моему, это очевидно. Это послужит не только для того, чтобы наказать виновного, но и послужит как предупреждение другим. Тогда любой человек будет понимать: махнул стулом – 100 миллионов. Тогда и стул окажется тяжелым и махать не захочется", - приводят слова Барщевского российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин, Мамаев и их друзья избили нескольких человек в Москве.

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