Известный агент оценил шансы Ивановича на переход в "Барселону"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы защитника "Зенита" Бранислава Ивановича на переход в "Барселону".

"Ну, конечно, это нереально. Это полная глупость и чушь. Пишут какую-то ересь. Ситуация такова, что Иванович не подходит под стиль "Барселоны". "Барселона", как правило, играет высоко. Даже если бы Иванович был скоростным защитником, не думаю, что мог бы сложиться какой-то вариант" - сказал Селюк.

Ранее агент Ивановича заявил, что "Барселона" ни с кем не контактировала по поводу трансфера его клиента.

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