Известный агент раскритиковал "Локомотив" за трансфер Крыховяка

1 Теги локомотив москвагжегож крыховякдмитрий селюкпсж

Известный агент раскритиковал "Локомотив" за трансфер Крыховяка
Агент ивуарийского полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка в "Локомотив".

"Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под "Локомотив". Этой бомбой уже отправили "Вест Бромвич" в Чемпионшип. Его предлагали на каждом переулке все агенты. Бесплатно, часть з/п готов платить ПСЖ. Но в Европе не нужен. А за зарплату 3 миллиона для игры с "Оренбургом" то, что надо", – написал Селюк в твиттере.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 28-летнего Крыховяка на год. Если хавбек проведет не менее 10 матчей, то "Локо" будет обязан выкупить его за 12 миллионов евро.

Не пропустите: Крыховяк сделал заявление о переходе в "Локомотив". | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Норм игрок пусть не гонит

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 24 июля

Главные новости дня: 24 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов