Известный агент раскритиковал "Локомотив" за трансфер Крыховяка



Агент ивуарийского полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка в "Локомотив".

"Ощущение, будто партизаны подложили бомбу под "Локомотив". Этой бомбой уже отправили "Вест Бромвич" в Чемпионшип. Его предлагали на каждом переулке все агенты. Бесплатно, часть з/п готов платить ПСЖ. Но в Европе не нужен. А за зарплату 3 миллиона для игры с "Оренбургом" то, что надо", – написал Селюк в твиттере.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 28-летнего Крыховяка на год. Если хавбек проведет не менее 10 матчей, то "Локо" будет обязан выкупить его за 12 миллионов евро.

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