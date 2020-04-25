Известный агент спрогнозировал состав сборной России после указа Путина о гражданстве
Известный футбольный агент Марко Трабукки пошутил по поводу того, как может выглядеть состав сборной России после подписания президентом страны Владимиром Путиным закона об упрощении получения гражданства.
Отметим, что теперь паспорт РФ могут получить иностранцы, которые не хотят отказываться от предыдущего гражданства.
В команду Трабукки вошли легионеры, выступающие в РПЛ и не заигранные за свои национальные сборные.
"Гильерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Альварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо, Вандерсон, Дриусси, Деспотович", - написал агент в твиттере.
Будущий состав сборной России, после вчерашнего указа В. Путина о гражданстве ♂️— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) April 25, 2020
Гилерме
Марио Фернандес
Жиго
Уремович
Виктор Алварес
Рикарду Алвеш
Исмаэл Силва
Жоаозиньо
Вандерсон
Дриусси
Деспотович
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