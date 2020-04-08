Известный агент высказался о зарплатах футболистов

Известный агент Шандор Варга высказался на тему зарплат футболистов.

"Все нормально воспринимают сокращение зарплат. Это неправильно, когда врач, спасающий жизни, зарабатывает в сотни раз меньше, чем тот, кто бьет по мячу и фактически занимается своим хобби.

Мой клиент Исаэл, ранее выступающий в России, одним из первых предложил помощь. Не имеет значения, американский это вирус или китайский. Если он может погубить все человечество, то помогать должен каждый, кто может", - заявил Варга.

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